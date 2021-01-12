أصوله عربية..تويتر تعاقب قائد معركة فوضى الكونجرس

عاقبت شركة تويتر المواطن الأمريكي من أصول عربية، علي ألكسندر، بعدما اتهمته وسائل إعلام بأنه الرجل الأخطر والقائد الفعلى لفوضى الكونجرس يوم الأربعاء الدامي، بالأسبوع الماضي.

وحظرت تويتر حساب علي ألكسندر، لكونه من أنشأ حملة "أوقفوا السرقة" التي شاركت باقتحام مبنى الكابيتول.

وبرز الشاب، المدان بجرائم مختلفة، منها سرقة ممتلكات خاصة عام 2007، والسطو على سيارة، وسرقة بطاقة بنكية عام 2008، قبل اقتحام الكابيتول بأسبوعين.

وجاءت تغريدات ألكسندر بالتهديد من إن مجموعته "أوقفوا السرقة" ليست عنيفة بعد، وظل يواصل استخدام الكلمة كتهديد دائم، كما استخدم كثيرًا في تغريداته الرقم "1776"، الذي يرمز إلى الثورة الأمريكية ضد بريطانيا.

غير إنه وفق الصحف الأمريكية، فلا يعد علي إلا المحرض الثاني على أحسن الأحوال إن لم يتأخر ترتيبه، بظهور آخرين، لكن المحرض الأول على موت 5 أشخاص في اقتحام الكابيتول والفوضى العارمة التي جرت خلال الاقتحام، فهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه.