شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، هجومًا على عدد من القادة الإيرانيين، قائلًا إنهم يمثلون تهديدًا لأمريكا.
ونشر بومبيو صورًا عبر حسابه على موقع "تويتر" تضم المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وقائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني.
وكتب بومبيو أعلى الصور التي تضم الأربع شخصيات الإيرانية: "دعونا نتحدث عن إيران.. هؤلاء الرجال في هذه الصور يمثلون تهديدًا لأمريكا وإسرائيل كل يوم".
وأضاف بومبيو: "إدارة ترامب تعترف بأن النظام الإيراني مجرد مجموعة من الأشخاص الذين يحملون أيدولوجيات متطرفة، ويهتفون بـ الموت لأمريكا منذ عام 1979".
وتابع: "السياسة الخارجية تبحث باستمرار عن شخص معتدل داخل النظام الإيراني يقوم بتطبيع العلاقات، والحقيقة هي أن لديك فرصة أفضل للعثور على حصان أحادي القرن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. بومبيو ينشر صورا لأكثر 4 أشخاص يمثلون تهديدا لأمريكا وإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.