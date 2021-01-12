في استعراض للقوة.. إيران تطلق مناورات اقتدار بمشاركة راجمة صواريخ

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إيران ستطلق مناورات اقتدرات يوم غد الأربعاء بحضور كبار المسئولين الإيرانيين، حيث ستنضم بارجة "ميناء مكران" وبارجة "زره" الراجمة للصواريخ إلى إسطول القوة البحرية للجيش، وذلك في استعراض جديد للقوة قبل 8 أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن العلاقات العامة للقوة البحرية أنه ستجري يوم غد الاربعاء وفي اليوم الأول من مناورات "اقتدار" البحرية للجيش مراسم انضمام بارجة ميناء مكران وبارجة زره الراجمة للصواريخ إلى أسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش الإيراني بحضور اللواء باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة واللواء موسوي القائد العام للجيش.

وبحسب هذا التقرير، فإن بارجة ميناء مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد، والتي أصبحت بجهود خبراء مجمع معامل القوة البحرية الاستراتيجية للجيش من اكبر البوارج الحاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية للقوة البحرية في المياه البعيدة ولاسيما منطقة شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ويفيد هذا التقرير أن انضمام بارجة "زره" الراجمة للصواريخ التي تتمتع بقدرة عالية على المناورة والسرعة الفائقة إلى أسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش.

ونشرت إيران عددا من وحدات القوة البحرية في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي بهدف إجراء مناورات اقتدار البحرية.

ومنذ قليل، شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجومًا على عدد من القادة الإيرانيين، قائلًا إنهم يمثلون تهديدًا لأمريكا.

ونشر بومبيو صورًا عبر حسابه على موقع "تويتر" تضم المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وقائد فيلق القدس ، إسماعيل قآني.

وكتب بومبيو أعلى الصور التي تضم الأربع شخصيات الإيرانية: "دعونا نتحدث عن إيران.. هؤلاء الرجال في هذه الصور يمثلون تهديدًا لأمريكا وإسرائيل كل يوم".