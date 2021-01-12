وزراء في الحكومة الكويتية يتقدمون باستقالات للشيخ صباح الخالد

تقدم وزراء كويتيون اليوم باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية.
وأفادت وسائل الإعلام كويتية ، أنه من المتوقع صدور بيان في وقت قريب اليوم.
وذكرت وسائل الإعلام الكويتية انه من المتوقع قبول هذه الاستقالة
كما بينت انه سيتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
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