منظمة الرحلات الروسية تكشف موعد عودة الرحلات الجوية إلى مصر

سلطت عدد من وسائل الإعلام الروسية الضوء على ملف عودة الرحلات الجوية الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بشرم الشيخ والغردقة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الرحلات الروسية، مايا لوميدزي، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء، إن منظمي الرحلات وشركات الطيران الروسية قد تطلق رحلاتها الأولى إلى المنتجعات المصرية في غضون أسابيع.

وأشارت لوميدزي إلى أن المعلومات التي كشف عنها الخبراء الروس المختصون بمراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية تعطي أملًا حيال إمكانية عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية.

وأضافت: "أي وسيلة للسماح إلى السياح الروس لقضاء العطلة في مصر سيسعدهم وسيسعد أيضًا العاملين بقطاع السياحة، وبمجرد الإعلان عن تاريخ استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية سيتم رفع قيود السفر القائمة حاليًا".

وتوقعت لوميدزي أن يتم استئناف الرحلات إلى مصر في غضون 3 أو أربع أسابيع.

وكانت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، تم تعليقها في في اكتوبر عام 2015، عقب كارثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، والتي كان على متنها 217 سائحًا روسيًا.