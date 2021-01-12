رابط التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل taqat

برنامج حافز البحث عن عمل، هو أحد البرامج الهامة التي إطلاقها برعاية صندوق الموارد البشرية، فقد تم توفير برنامجين للأفراد المواطنين من الرجال والنساء الباحثين عن عمل أو للأفراد الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على فرصة عمل حقيقة تتوافق مع المؤهلات الخاصة بهم أو عدم تواجد فرص مناسبة توافق خبراتهم، حيث يتم توفير دورات تدريبية من خلال برنامج حافز البحث عن عمل بالاضافة الي تخصيص مبالغ مالية يتم صرفها شهرياً لجميع المستفيدين من حافز طاقات من أجل منح أفراد برنامج حافز الثقة والجدية في استكمال البرنامج والحصول علي خبرات إضافية تساعدهم علي إيجاد فرص عمل حقيقية بسوق عمل فعلي، وسوف نوضح لكم تفاصيل التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل طاقات للرجال والنساء. شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل للرجال يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية الجنسية علي أن يكون عمره من 20 حتي 60 عام.

يشترط أن يكون المتقدم الي حافز مُقيم بشكل مستمر داخل أراضي المملكة لفترة لا تقل عن مدة 10 شهور.

يجب أن أن يكون التسجيل في برنامج حافز للأفراد المستحقين للحصول علي إعانة البحث عن العمل وفق رؤية برنامج حافز طاقات.

يشترط أن يكون المستفيد غير مرتبط بأي وظيفة عامة أو خاصة داخل المملكة.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل في حافز ذو مقدرة صحية ومقدرة بدنية تساعده علي العمل.

يجب أن يكون المستفيد غير مستحق للمعاش التقاعدي. شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل للنساء يجب أن تكون الراغبة في التسجيل في حافز طاقات حاملة للجنسية السعودية أو أن تكون المستفيدة من أم سعودية.

أن تكون المستفيدة من البرنامج مقيمة بالمملكة السعودية لمدة لا تقل عن 10 شهور.

يجب أن يكون عمر المستفيدة من برنامج حافز يبدأ من 20 عام حتي 35 عام.

حصول المرأة علي مؤهل دراسي عالي ولديها القدرة علي العمل.

يجب ألا تكون موظفة بأحد الهيئات والشركات العامة أو الخاصة.

ألا تكون المستفيدة من الحاصلات علي معاش تقاعدي.

ألا يكون المستفيدة لديها دخل شهري يتعدى مبلغ 2,000 ريال سعودي. رابط التسجيل في حافز طاقات للرجال والنساء يتم تسجيل الالتحاق في برنامج حافز طاقات من خلال الدخول علي موقع taqat بعد توافر الشروط السابقة في كل مستفيد. الوسوم

برنامج حافز البحث عن عمل، هو أحد البرامج الهامة التي إطلاقها برعاية صندوق الموارد البشرية، فقد تم توفير برنامجين للأفراد المواطنين من الرجال والنساء الباحثين عن عمل أو للأفراد الذين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على فرصة عمل حقيقة تتوافق مع المؤهلات الخاصة بهم أو عدم تواجد فرص مناسبة توافق خبراتهم، حيث يتم توفير دورات تدريبية من خلال برنامج حافز البحث عن عمل بالاضافة الي تخصيص مبالغ مالية يتم صرفها شهرياً لجميع المستفيدين من حافز طاقات من أجل منح أفراد برنامج حافز الثقة والجدية في استكمال البرنامج والحصول علي خبرات إضافية تساعدهم علي إيجاد فرص عمل حقيقية بسوق عمل فعلي، وسوف نوضح لكم تفاصيل التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل طاقات للرجال والنساء. شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل للرجال يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية الجنسية علي أن يكون عمره من 20 حتي 60 عام.

يشترط أن يكون المتقدم الي حافز مُقيم بشكل مستمر داخل أراضي المملكة لفترة لا تقل عن مدة 10 شهور.

يجب أن أن يكون التسجيل في برنامج حافز للأفراد المستحقين للحصول علي إعانة البحث عن العمل وفق رؤية برنامج حافز طاقات.

يشترط أن يكون المستفيد غير مرتبط بأي وظيفة عامة أو خاصة داخل المملكة.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل في حافز ذو مقدرة صحية ومقدرة بدنية تساعده علي العمل.

يجب أن يكون المستفيد غير مستحق للمعاش التقاعدي. شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل للنساء يجب أن تكون الراغبة في التسجيل في حافز طاقات حاملة للجنسية السعودية أو أن تكون المستفيدة من أم سعودية.

أن تكون المستفيدة من البرنامج مقيمة بالمملكة السعودية لمدة لا تقل عن 10 شهور.

يجب أن يكون عمر المستفيدة من برنامج حافز يبدأ من 20 عام حتي 35 عام.

حصول المرأة علي مؤهل دراسي عالي ولديها القدرة علي العمل.

يجب ألا تكون موظفة بأحد الهيئات والشركات العامة أو الخاصة.

ألا تكون المستفيدة من الحاصلات علي معاش تقاعدي.

ألا يكون المستفيدة لديها دخل شهري يتعدى مبلغ 2,000 ريال سعودي. رابط التسجيل في حافز طاقات للرجال والنساء يتم تسجيل الالتحاق في برنامج حافز طاقات من خلال الدخول علي موقع taqat بعد توافر الشروط السابقة في كل مستفيد.

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