جميع ترددات قنوات اون تايم سبورت on time sport HD، التي يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي وخاصة المصريين المهتمين بالشأن الرياضي ومتابعة مباريات كرة القدم واليد والألعاب الرياضية الأخري، حيث أتاح مسؤولي قناة اون تايم سبورت ثلاث قنوات رياضية هم اون تايم سبورت 1، اون تايم سبورت 2، اون تايم سبورت 3، والتي سنوضح إليكم عبر موقع ثقفني خطوات ضبط إشارة البث الخاصة بالثلاث قنوات.

حيث تعد سلسلة قنوات on time sport هي القنوات الرياضية الحصرية التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي سوف تنقل اليوم مبارة الزمالك والمصري البورسعيدي، ومبادرة الأهلي والإنتاج الحربي، ضمن المنافسة الشرسة بين قضبين الكرة المصرية في حصد بطولة الدوري المصري الممتاز، يعقب هذه المباريات استوديو تحليلي قبل المبارة وبعدها يقدمون الاستوديو التحليلي الإعلامي مدحت شلبي علي قناة on time sport 2، والإعلامي احمد شوبير علي قناة اون تايم سبورت 1.

يستطيع كافة الباحثين عن تردد قناة اون تايم سبورت 1 ضبط إشارة البث من خلال التالي:

التردد: 12654

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كما يتمكن الباحثين عن كيفية استقبال تردد قناة اون تايم سبورت 2 من خلال إتباع التالي:

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

في حالة البحث عن تردد القناة الجديدة on time sport 3 الناقلة إلي جميع مباريات كاس العالم لكرة اليد بالمقامة بمصر المقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يناير 2021 يمكنك الآن ضبط إشارة البث المباشر للقناة من خلال التردد التالي: