تردد قنوات ON Time SPOrt الرياضية الجديد 2021 تحديث يناير على نايل سات

تردد قنوات أون تايم سبورت الرياضية 2021، لعشاق ومحبي كرة القدم ومتابعة الأحداث الرياضية لحظة بلحظة، ومتابعة الدوريات المصرية والعالمية، حيث تعد القناة واحدة من أفضل القنوات الرياضية المفتوحة والأكثر مشاهدة، حققت نجاحاً كبيراً على مدار سنوات، حصلت على حق بث مباريات الدوري المصرية وذلك بشكل حصري، يتابعها الملايين من المتابعين حول العالم، عملت القناة على تقديم الأحداث الرياضية لحظة بلحظة، بجانب برامجها الرياضية و استوديوهاتها التحليلية المميزة، قامت القناة بتغيير ترددها مع بداية العام الجديد 2021، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على التردد الجديد.

تحظى قنوات أون تايم سبورت بالعديد من المتابعين في أنحاء العالم، تقوم القناة ببث مباريات الدوري المصري ومباريات السوبر بالإضافة للمباريات المحلية والعالمية، تضم قناة أون تايم سبورت سلسلة قنوات فضائية رياضية أون تايم سبورت 1،2،3، جميعهم يبثون على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، كونت تلك القنوات قاعدة جماهيرية عريضة، تمتلك القناة إستوديو تحليلي ضخم يضم ألمع نجوم الكرة وكبار المحللين الرياضيين، يقومون بتحليل المباريات أثناء وبعد المباراة، لديها عدة برامج رياضية، تستضيف من خلالهم ألمع نجوم الكرة ومعرف أخبارهم الرياضية الأخيرة.

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد: 10853

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10853

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد:12303

معدل الترميز:27500

الإستقطاب: أفقي.

تعرض القناة العديد من البرامج الرياضية بجانب عرضها البطولات والمباريات العالمية والمحلية، مثل برنامج جمهور الثالثة، سوبر شوبير، ملاعب الأبطال، ملعب أون تايم، بي أون تايم، حدوتة أفريقية، كل الملاعب.