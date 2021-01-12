بالأوكسجين وسيارة إسعاف.. صلاح يدعم قريته في "معركة كورونا"

في وقت تكافح فيه مصر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، تبرع مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بأسطوانات أوكسجين وسيارة إسعاف لأبناء قريته في محافظة الغربية، لمساعدتهم على علاج مرضى كوفيد-19.

وبحسب حسن بكر رئيس مؤسسة محمد صلاح الخيرية في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية فإنه تم "عمل (تنك) أوكسجين داخل مستشفى بسيون المركزي، من سنوات وليس حديثا. هو كان قبل كورونا ولكن استفدنا به في فترة كورونا. المؤسسة طبعا كلها من دخل محمد صلاح وهو اللي بيتبرع بالمبالغ كاملة بدون تدخل أي أفراد أو رجال أعمال".

ونقلت رويترز عن بكر قوله: "عندنا 14 أنبوبة أوكسجين داخل مؤسسة محمد صلاح الخيرية، بيفيدوا أهل القرية داخليا والقرى المجاورة.. طبعا بسلم الأنبوبة مملوءة وباستلمها بعد ما تفضى من الحالة. عندي وحدة إسعاف بناها الكابتن محمد صلاح اشتغلت في يوليو2020 وافتتحها السيد محافظ الغربية، برضه نفعت في فترة كورونا، تنقل حالات كورونا لمستشفى العزل".

وتقول المؤسسة، إن صلاح "الذي أصيب في وقت سابق من العام الماضي بكورونا"، يحتفظ بصلة وثيقة بالقرية الصغيرة التي نشأ فيها وتقع على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي القاهرة، ويتبرع بنحو 64 ألف دولار سنويا لمؤسسته الخيرية، حسبما ذكرت "رويترز".

سجلت مصر 150753 إصابة مؤكدة بكورونا و8249 وفاة بالمرض، وذلك منذ بدء الجائحة فيها قبل أكثر من عشرة أشهر.