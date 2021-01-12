أردوغان يتراجع عن لغة التصعيد فى المتوسط ويطالب بتحويلها لمنطقة تعاون

جدة - نرمين السيد - فى تراجع واضح عن لغة التصعيد فى شرق المتوسط، طالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتحويل المتوسط إلى منطقة تعاون، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان فى حلف شمال الأطلسى، حول امتداد الجرف القارى لكل منهما فى البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى. وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016، واشتعلت التوترات فى العام الماضى، عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا لكن السفينة عادت إلى السواحل التركية.

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