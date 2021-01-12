أصغر وزير ودبلوماسي سابق.. من هو ذي يزن ولي عهد سلطنة عمان الجديد؟

أقر السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الثلاثاء، تعديلات دستورية أصبح بموجبها الأمير ذي يزن بن طارق وليًا لعهد السلطنة.

وكشفت سلطنة عمان عن آلية انتقال الحكم في السلطنة، وفقًا لمرسوم سلطاني أصدره السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقم 6/2021.

و نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للدولة على أن تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.

ولدى السلطان هيثم ابنان هما ذي يزن وبلعرب، إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.

لكن من هو ولي عهد السلطنة الجديد؟

يعد ذي يزن بن هيثم أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة، حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 30 عامًا، وجاء خلفًا لوزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة، في 15 أغسطس 2020.

وعمل ذي يزن في وزارة خارجية سلطنة عمان، وكان راعيا لحفل يوم الشباب العماني الذي أقيم في أكتوبر 2019، بتنظيم من اللجنة الوطنية للشباب، وراعيًا لكأس السلطان لكرة القدم في أكتوبر 2019.

ولذلك، ذاع صيت ذي يزن بتعيين السلطنة له في مناصب رفيعة تولي اهتمامًا كبيرا للشباب ونشاطاتهم الرياضية، والتي لفت من خلالها الأنظار إليه وبات شخصية معروفة داخليًا ولديها قبول واسع.

حصل ذي يزن على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "أكسفورد البريطانية، وساهم في تعزيز مجموعة من الخدمات الدبلوماسية العامة التابعة للسلطنة من خلال تعيينه بمنصب دبلوماسي، حيث عزز الدبلوماسية العمانية وخاصة في مكتب السفارات العمانية مع بريطانيا، خيث عين سكرتيرا في السفارة العمانية في بريطانيا.

وتشير المادة الخامسة من النظام الأساسي للدولة إلى أنه في حال لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء، فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن، فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة.

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة، تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة.

ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.

ويؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.