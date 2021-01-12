شاهد.. رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وزير الدفاع لرفع استقالة أعضاء الحكومة

استقبل رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد الإعلان عن استقالة الحكومة الكويتية.
وأفادت صحيفة "النهار" الكويتية، بأن الشيخ خالد استقبل الشيخ حمد جابر، لرفع استقالة أعضاء الحكومة تحت تصرفه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وكانت وسائل إعلام كويتية أكدت أنه سيتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
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