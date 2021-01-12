«ذي يزن بن هيثم».. أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان

أصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق، وليًا للعهد في سلطنة عمان بموجب تعديلات دستورية أقرها السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد.

يأتي ذلك بعدما كشفت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، عن آلية انتقال الحكم في السلطنة، وفقًا لمرسوم سلطاني أصدره السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، برقم 6/2021.

وبحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للدولة على أن تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.

وتشير المادة إلى أنه في حال لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء، فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن، فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة.

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة، تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة.

ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.

ويؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

ويشغل ذي يزن (31 عاما) حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان العام الماضي.