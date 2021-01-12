فيسبوك يحظر تلفزيون إيران الناطق بالإنجليزية

أعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، حظر حساب تلفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية، على منصاته.

وقالت القناة إن فيسبوك حذف حسابها على منصته دون أي إنذار مسبق، أو إعطاء تفسيرات، حسبما ذكرت شبكة "العربية".

وتعد قناة "برس تي في"، الناطقة باللغة الإنجليزية، ومقرها طهران، قد دشنها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في 2 يوليو 2007.

وكانت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، من بين الشبكات التي قيل إنه سيتم إغلاقها قريبا، بسبب الأزمة المالية.