الرئيس اللبناني متورط.. مستشار الحريري يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيديو عون المسرب

كشف حسين الوجه، مستشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، تفاصيل جديدة بشأن ظهور الرئيس اللبناني ميشال عون في مقطع فيديو يتهم خلاله الحريري بـ"الكذب" بشأن معطيات تأليف الحكومة الجديدة.

وقال حسين الوجه في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "‏تصر دوائر القرار في قصر بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع أمس".

وأضاف: "‏‏آخر البدع التي روجتها الدوائر نشرته إحدى الوكالات المحلية وفيها تكرار لمعزوفة تحميل المسؤولية للرئيس سعد الحريري وكلام عن خطوات دستورية قد يقدم عليها رئيس الجمهورية إذا لم يتأقلم الحريري مع أجواء بعبدا".

ولفت إلى أن هذا الكلام ضرب من ضروب الانقلاب على الدستور واستخدامه ورقة تحت الطلب تعود بالبلاد إلى ما قبل اتفاق الطائف.

وتابع: "يعلم اللبنانيون أن أساس المشكلة موجود في دوائر القصر وأن الرئيس الحريري ينتظر قرارا بإنهاء حالة الإنكار وفتح الباب أمام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر الكورونا وتضع الحلول والاصلاحات فوق سكة الإنجاز، وخلاف ذلك معارك مع الأوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية".

كان عون قد ظهر في الفيديو المسرب، يرد على سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب قائلا: "قال أعطاني ورقة التشكيلة.. عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة.. وراح ع تركيا لا أعرف لماذا"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ورد سعد الحريري، على الفيديو المسرب للرئيس ميشال عون الذي يتهمه خلاله بالكذب، مستعينا بالكتاب المقدس.

وكتب "الحريري"، في تغريدة عبر "تويتر"، "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة : إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني المكلف: "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ".