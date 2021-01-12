نظام جدارة وظائف الخدمة المدنية تُعلن توافر 671 وظيفة للرجال والنساء

نظام جدارة وظائف الخدمة المدنية التابعة لوزارة الخدمة المدنية النيابة العامة تُعلن عن توافر عدد 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء والحاصلين على الدرجات التخصصية والعلمية المناسبة من اجل شغل الوظائف الإدارية بسلم رواتب الموظفين العام من مستوي المرتبة الرابعة حتي المرتبة الثامنة ويمكنكم ذلك من خلال دخول موقع جدارة تسجيل جديد، عدد جدارة الوظائف الإدارية 1442 التابعة للنيابة العامة مقسمة عدد 539 وظيفة للرجال وعدد 132 وظيفة للنساء بإجمالي عدد 671 وظيفة لكلا الجنسيين وفي جميع مدن المملكة ومناطقها من المستوي التعليمي لحملة الدبلوم فيما فوق وفيما يلي بيانات الوظائف بشكل كامل.

في البداية وظائف للرجال بعدد 539 وظيفة ويمكنكم التقديم من خلال موقع جدارة وتتمثل في الآتي: وظيفة باحث اجتماعي، وظيفة باحث إحصاء، وظيفة باحث توظيف، وظيفة باحث شؤون موظفين، وظيفة فني دعم، وظيفة مراقب امن وسلامة، وظيفة كاتب سجل، وظيفة كاتب ضبط، وظيفة محاسب، وظيفة مدقق حسابات، وظيفة مدقق مشتريات، وظيفة مدقق رواتب، وظيفة مدقق مناقصات، وظيفة مهندس معماري، وظيفة مهندس مدني، وظيفة محلل نظم، وظيفة مطور برامج، وظيفة مهندس كهربائي مساعد، وظيفة مهندس معماري مساعد، وظيفة أمين مستودع، وظيفة باحث اجتماعي مساعد، وظيفة باحث إحصاء، وظيفة باحث مخزون مساعد، وظيفة مأمور صرف، وظيفة باحث تطوير أدراي مساعد، وظيفة مأمور علاقات عامة، وظيفة مأمور وثائق ومحفوظات، وظيفة مدقق حسابات مساعد، وظيفة مترجم هندية، مترجم لغة أوردو، وظيفة محاسب مساعد، وظيفة مدقق حسابات مساعد، وظيفة مدقق رواتب، وظيفة مراقب مخزون، وظيفة مساعد أداري، وظيفة مدقق شؤون الموظفين، وظيفة فني دعم مساعد، وظيفة مأمور صرف، وظيفة فني صيانة الآلات، وظيفة مأمور اتصالات، وظيفة مأمور عهدة، وظيفة مراقب أمن وسلامة، وظيفة مصور فوتوغرافي.

تتمثل وظائف النيابة العامة للنساء بعدد 132 وظيفة وتتمثل في الآتي: وظيفة باحثة اجتماعية، وظيفة مدققة شؤون الموظفين، وظيفة فنية دعم، وظيفة مطورة برامج، وظيفة باحثة إحصاء مساعدة، وظيفة باحثة توظيف مساعدة، وظيفة باحثة تطوير إدارية مساعدة، وظيفة باحثة شؤون موظفين مساعدة، وظيفة كاتبة ضبط، وظيفة محاسبة مساعدة، وظيفة مدققة حسابات مساعدة، وظيفة مدققة رواتب، وظيفة مدققة شؤون الموظفين، وظيفة مدقق مشتريات، وظيفة مدقق مناقصات، وظيفة مفتشة نساء، وظيفة كاتبة سجل.

نظام جدارة وظائف الخدمة المدنية للرجالجدارة وزارة الخدمة المدنية وظائف النساءدخول نظام جدارة

يتم دخول نظام التوظيف جدارة وكتابة البيانات كلها بشكل صحيح، وفي حالة التأكد من ذلك يتم التقديم في وظائف جدارة والضغط على رابط التقديم في أعلانات الوظيفة، وفي حالة وجود أي طلب غير مطابق سوف يتم استبعاده من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنكم اختيار الرغبة من خلال وضع علامة على المكان المخصص لذلك وهذه هي شروط التقديم في نظام جدارة مع إمكانية تحديث بيانات جدارة.