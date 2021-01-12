مشروع ذا لاين المستقبلي وجميع المعلومات عنه

مشروع ذا لاين المستقبلي، يتابع الآن الكثير من الأشخاص وخاصة الشباب صغار السن مشروع المملكة العربية السعودية وهو مشروع ذا لاين التقني الجديد المعتمد على خدمة الذكاء الاصطناعي لتقديم بعض الخدمات للمواطنين بالسعودية والبشرية كذلك، والذي سيتم تحت إشراف مسئول شركة نيوم الأول وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فما هو مشروع ذا لاين الجديد؟

مشروع ذا لاين السعودي الجديد

هو عبارة عن مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنشاء مدينة خالية من التلوث والكربون الضار بالصحة، حيث تعتمد مدينة نيوم على مواجهات جميع الصعاب التي قد تواجه البيئة وتقود لتلويثها على مدار الوقت وبالتالي تضر بصحة البشرية والمواطنين.

ويعتمد كذلك المشروع في بنيته التحتية على مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة، حتى تصبح البيئة الجديدة نظيفة ومطورة، وأوضح ولي العهد بأنها ستكون سلسة متتابعة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وأوضح بأنه من المشروعات الهامة التي تهتم بها السعودية، وتم وضع ميزانية تصل إلى 180 مليار ريال سعودي، ومن المفترض توفير المشروع الجديد لعدد 380 ألف فرصة عمل جديدة بالمشروع، وتكلفة مشروع ذا لاين حوالي 100 حتى 200 مليار دولار أمريكي.

فائدة مشروع ذا لاين

سيحتوي المشروع على مجموعة من أفضل الشركات العالمية التسويقية ذات مهارة عالية تناسب المستقبل، وسيكون المشروع قادرًا على استمرار الاستيراد والتصدير بشكل رائع، وبمشيئة الله سيكون المشروع الجديد قادرًا على احتلال مركز اقتصادي مؤثر في العالم أجمع وليس الشرق الأوسط فقط.

تصميم مشروع ذا لاين

تصميم مشروع The line من التصميمات المميزة التي تجعله قادرًا على مواجهة صعاب الحياة الحالية، ووضع بنية تحتية ترتكز عليها جميع المدن الحضارية وترتكز على الذكاء الاصطناعي، وتصميم مشروع ذا لاين الفعلي عبارة عن المشاة وهو يسهل الوصول للمكان الذي تريد في مدة لا تزيد عن 5 دقائق، نظرًا لعدم وجود المناطق المكتظة بالمدينة، وذا سباين وهو عبارة عن بنية تحتية مخفية تحتوي على وسائل نقل سريعة لم يشهدها العالم من قبل، والخدمات وهي طبقة خفية بها جميع سبل الراحة والاطمئنان، أما عن موقع مشروع ذا لاين فهو بالتقريب بين البحر الأحمر وخليج العقبة.