وظائف النيابة العامة جدارة | شروط وطريقة التقديم على الوظائف المعلنة 2021

تعد وظائف النيابة العامة جدارة أحد أهم محركات البحث في المملكة العربية السعودية بعدما دعت النيابة العامة السعودية جميع الخريجين والخريجات إلى التقديم على وظائفها المعلنة عبر منظومة جداره، لكي يتم التوظيف في العديد من المناطق المختلفة المملكة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على الشروط التي وضعتها النيابة العامة وطريقة التقديم على الوظيفة.

وظائف النيابة العامة جدارة

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة جدارة، والذي سيكون متاحاً للتقديم ابتداء من يوم الأحد الموافق 4/6/1442هـ _ الموافق 2021/01/17مـ في تمام الساعة (التاسعة) صباحاً بتوقيت المملكة، وينتهي أخر موعد للتقديم في يوم السبت الموافق 10/6/1442هـ_ الموافق 2021/01/23م الساعة (الحادية عشر) مساءً، على أن يتم استقبال جميع الطلبات إلكترونياً من خلال منظومة جدارة.

الوظائف المعلنة عبر جدارة

أعلنت النيابة العامة السعودية من خلال موقعها الإلكتروني، عن طرح (671) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، ووفق الإعلان فإن العدد مقسم لـ (539) وظيفة للرجال، و(132) وظيفة للنساء، وجاءت الوظائف المعلنة للجنسين كالتالي:

مطور برامج للرجال والنساء.

محلل نظم للرجال.

فني دعم للرجال والنساء.

مدقق رواتب للنساء.

مهندس مدني للرجال.

مهندس معماري للرجال.

مدقق مشتريات للرجال والنساء.

مدقق مناقصات للرجال والنساء.

كاتب سجل للرجال والنساء.

كاتب ضبط للنساء.

مدقق شئون موظفين للرجال والنساء.

محاسب مساعد للنساء.

مأمور اتصالات للرجال.

فني صيانة الآلات للرجال.

مأمور عهدة للرجال.

فني تبريد وتكييف للرجال.

مراقب مخازن للرجال.

مساعد إداري للرجال.

مترجم لغة أردو للرجال.

مترجم لغة هندية للرجال.

مأمور علاقات عامة للرجال.

باحث تطوير عقاري مساعد للرجال.

مراقب امن وسلامة للرجال.

باحث اجتماعي للرجال والنساء.

باحث إحصاء للرجال.

باحث شؤون موظفين للرجال والنساء.

باحث تطوير إداري مساعد للرجال والنساء.

باحث توظيف للرجال.

مراقب امن وسلامة للرجال.

مصور فوتوغرافي للنساء.

مأمور صرف للرجال.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة

1442

أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن جميع الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها في الراغبين بالتقديم على الوظائف المعلنة، وجاءت الشروط المعلنة كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والمنشأ.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، حيث يستهدف الإعلان خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بناء على ما تضمنه دليل الوظائف.

كما استهدف أيضاً الإعلان خريجي درجات البكالوريوس والحاصلين على الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية والحاصلين على درجة الماجستير.

سوف يتم ترشيح التخصصات الغير تربوية كأولوية، ومن ثم ترشيح التخصصات التربوية.

يشترط توفير قرار معادلة صادر عن وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات خارج المملكة.

سوف يتم إجراء اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

جميع الوظائف المعلنة سوف تتطلب مقابلة شخصية، كما سيتم دعوة أكثر من متقدم على الوظيفة، ومن ثم اختيار الأعلى نقاطاً.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات المرفقة بالتقديم، حيث ستتم عملية مطابقة البيانات خلال المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف بسيط في البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة 1442

بعد التعرف على جميع الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف المعلنة من قَبل النيابة العامة بالمملكة، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع التعليمات والإرشادات لتسهيل عملية التقديم على الوظائف من خلال منظومة جدارة، ويمكن التقديم على الوظيفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى رابط منصة جدارة .

. قم بإنشاء حساب بالموقع في حال ليس لديك حساب.

وفي حالة وجود حساب قم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص في المنظومة.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية والجنس.

قم تعبئة جميع البيانات والمرفقات المطلوبة بدقة شديدة، حتي لا يتم رفض الطلب.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة وفي حالة تواجد اختلاف، قم بتقديم اعتراض كي يتم دراسته من قبل المختصين.

قم باختيار الوظيفة المناسبة لك من الوظائف المعلنة.

بعد التأكد من صحة البيانات قم تأكيد الطلب.

في نهاية المقال نكون قد سردنا خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة جدارة 1442 كما وضحنا الوظائف المتاحة للرجال والنساء ومعرفة جميع الشروط المطلوبة للتقديم، بجانب معرفة التاريخ المعلن لبدأ التقديم وأخر ميعاد متاح.