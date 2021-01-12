وظائف النيابة العامة الشاغرة للسعوديين بالمملكة وشروط التقديم 1442هـ

وظائف النيابة العامة الشاغرة، للسعوديين بالمملكة العربية السعودية، التي تم إعلانها اليوم الإثنين الموافق 28 من شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ، 12 من شهر يناير لعام 2021م، حيث توجد أكثر من 672 وظيفة إدارية شاغرة، بكافة مناطق ومدن المملكة، والتقديم شامل الرجال والنساء، بعدد 540 وظيفة شاغرة للرجال، و132 وظيفة شاغرة للنساء، والوظائف محددة وفق تدرج الرواتب الإداري لموظفي الإدارة، بالنيابة العامة بالمملكة، من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الثامنة، ويتم التقديم للراغبين من خلال منظومة التوظيف الإلكترونية جدارة، كما حددت النيابة العامة بالمملكة، جميع الشروط التي يجب توافرها، في الراغب للتقدم للوظيفة، سيتم ذكرها بجميع التفاصيل في السطور القادمة.

والجدير بالذكر أنه تم إعلان توفير وظائف النيابة العامة الشاغرة للسعوديين بالمملكة، تزامنًا مع إطلاق مدينة الذكاء الاصطناعي ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، وتوفير فرص عمل تقدر ب 400 ألف وظيفة للسعوديين فيها، مما يؤكد على أن القيادة الرشيدة التي أسست خطة رؤية المملكة 2030م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، تعمل بكل جد على قدم وساق، لتنفيذ جميع البرامج التي تم الإعلان عنها وفق رؤية 2030م، والتي من أهم أهدافها توفير حياة كريمة للمواطن السعودي، ورؤية المملكة نموذج ناجح رائد عالمي في شتى المجالات.

المؤهلات المطلوبة للتعيين نذكرها كالتالي، مع العلم أن الأولوية في الترشيح، ستكون للمؤهلات غير التربوية عن نظريتها من المؤهلات التربوية:

المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجي الجامعات على درجو بكالوريوس.

خريجي جامعة على درجة ماجستير.

وتنقسم الوظائف الشاغرة بالنيابة العامة كما ذكرنا سابقًا، لنوعين كالتالي:

وظائف شاغرة بالنيابة العامة للرجال بالمملكة.

وظائف شاغرة بالنيابة العامة للرجال بالمملكة.

وظيفة باحث اجتماعي، وظيفة باحث إحصاء، وظيفة باحث تطوير إداري، وظيفة باحث توظيف، وظيفة باحث شؤون موظفين، وظيفة مراقب أمن وسلامة، وظيفة فني دعم، وظيفة كاتب سجل، وظيفة كاتب ضبط، وظيفة محاسب، وظيفة مدقق حسابات، وظيفة مدقق رواتب، وظيفة مدقق مشتريات، وظيفة مدقق مناقصات، وظيفة مهندس مدني، وظيفة مهندس معماري، وظيفة فني دعم، وظيفة محلل نظم، وظيفة مطور برامج، وظيفة مهندس معماري مساعد، وظيفة مهندس كهربائي مساعد، وظيفة أمين مستودع، وظيفة باحث إجتماعي مساعد، وظيفة أمين مخزن مساعد، وظيفة مأمور صرف، وظيفة باحث تطوير إداري مساعد، وظيفة مأمور علاقات عامة، وظيفة مأمور وثائق ومحفوظات، وظيفة مترجم لغة أوردو، وظيفة مترجم لغة هندية، وظيفة مساعد محاسب، وظيفة مدقق شؤون موظفين، وظيفة مراقب مخزون، وظيفة مساعد إداري، وظيفة فني تبريد وتكييف، وظيفة مأمور اتصالات، وظيفة فني دعم مساعد، وظيفة مأمور صرف، وظيفة فني صيانة آلات، وظيفة مصور فوتوغرافي، وظيفة مأمور عهدة، وظيفة مراقب أمن وسلامة.

وظيفة باحث إجتماعي، وظيفة مدقق شؤون موظفين، وظيفة مطور برامج، وظيفة فني دعم، وظيفة باحث إحصاء مساعد، وظيفة باحث تطوير إداري مساعد، وظيفة باحث توظيف مساعد، وظيفة باحث شؤون موظفين مساعد، وظيفة كاتب ضبط، وظيفة محاسب مساعد، وظيفة مدقق حسابات مساعد، وظيفة مدقق رواتب، وظيفة مدقق مشتريات، وظيفة مدقق مناقصات، وظيفة مفتشة نساء، وظيفة كاتب سجل.

لابد من انطباق الشروط التالية، على المتقدم لشغل الوظيفة، نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، ومقيم على أرض المملكة.

أن يكون المتقدم حامل للمؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعلن عنها والمراد توظيفها.

للمتقدمين بوظائف النيابة العامة للدرجات السادسة والسابعة والثامنة، أن يكون المتقدم قد اجتياز اختبار القدرة المعرفية، الخاص بالخدمة المدنية.

لمتقدمين الحاصلين على الشهادات العلمية الجامعية من خارج المملكة،التقدم بشهادة المعادة الصدارة من وزارة التعليم السعودي.

وفي النهاية على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

يتم التقديم لوظائف النيابة العامة الشاغرة بالمملكة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد، 4 من شهر جمادى الآخر عام 1442هـ، الموافق 17 من شهر يناير الحالي لعام 2021م، وينتهي التقديم لشغل الوظائف الإدارية بالنيابة العامة بالمملكة، الساعة 11 مساء يوم 10 جمادى الآخر، الموافق 23 من شهر يناير لعام 2021م.

وكما ذكرنا سابقًا، أن التقديم في الوظائف الشاغرة للنيابة العامة، يكون عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف جدارة، المسؤول عنها وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المسؤولة أيضًا عن متابعة مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين بالمملكة، ويكون التقديم كالتالي: