أخبار اليمن : شرف يلتقي مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

شرف يلتقي مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمرالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومنيك شتيلهارت.

جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين اليمن وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي اللقاء عبر وزير الخارجية عن خالص التعازي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مقتل ثلاثة من موظفيها خلال الحادث الذي استهدف مطار عدن مؤخراً.

وأعرب عن الأمل في أن ذلك الحادث لا يؤثر على نشاط اللجنة الدولية في اليمن .. مؤكداً الاستعداد تقديم كافة التسهيلات لعمل بعثة اللجنة الدولية بصنعاء .

وأشار الوزير شرف إلى أهمية مضاعفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشاطها في اليمن خلال العام الحالي وبما يتناسب مع الإحتياجات الإنسانية المتنامية.

من جانبه أكد مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر استمرار اللجنة في تقديم كافة أوجه الدعم الممكن لليمن والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

حضر اللقاء المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر فابر يزيو كاربوني ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء كاترينا ريتز ونائب رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير وحيد عبد الوهاب الشامي.