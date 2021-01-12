أخبار اليمن : وزير النفط يكشف موعد بدء صيانة خزان صافر

وزير النفط يكشف موعد بدء صيانة خزان صافركشف وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس عن الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة لبدء صيانة خزان صافر.

والتقى وزير النفط والمعادن أحمد عبداالله دارس اليوم، منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن أوكي لوتسما.

ناقش اللقاء موضوع المشتقات النفطية والصعوبات فيما يتعلق بالجانب الإنساني والإجراءات المتخذة بخصوص مطالبة الأمم المتحدة لأكثر من مرة للضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة والالتزام بعدم القرصنة البحرية عليها مستقبلا.

وتم التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة للتدخل العاجل في منع احتجاز سفن المشتقات النفطية بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الخدمية كالصحة والنقل والمياه والكهرباء وغيرها من المشتقات النفطية .

وفي اللقاء أكد الوزير دارس، أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية كبد اليمن غرامات مالية كبيرة يتحملها الشعب اليمني.

وبخصوص الباخرة صافر أوضح وزير النفط أنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على البدء بأعمال الصيانة في ١٥ فبراير القادم حيث تم تحديد المهام والفرق.

من جانبه أكد المسئول الأممي الاستعداد للتعاون في هذا الجانب والعمل على معالجة الصعوبات بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.