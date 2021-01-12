ملاوى تعلن وفاة وزيرين اثنين بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إن وزير الحكم المحلى لينجسون بريكانياما ووزير النقل صديق ميا توفيا بالمرض.
كما أعلنت الحكومة، أيضا وفاة محافظ البنك المركزى السابق، فرنسيس بيريكامويو، وكبير أمناء وزارة الإعلام، إرنست كانتشينتشى، بالمرض.
وسجلت مالاوى 452 إصابة جديدة بفيروى كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول إصابة فى البلاد فى أبريل الماضى، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 9.027 والوفيات إلى 235.
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