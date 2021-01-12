النمسا تطرد جاسوسا تركيا يشتبه فى محاولته اغتيال شخصيات معارضة لأنقرة

جدة - نرمين السيد - ولفتت قناة العربية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن الشخص التركى الذى يحمل جنسية إيطالية اعترف بأنه تلقى أوامر من أنقرة بعمليات الاغتيال.

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