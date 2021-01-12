عاجل.. أمريكا تعلن مقتل الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة محمد المصرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بومبيو، فى تصريح له، بحسب "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم القاعدة وجدا بلدا جديدا للتمركز وهو إيران، مشيرًا إلى أن القاعدة نقلت قيادتها إلى داخل طهران حيث يتواجد نواب للظواهرى.

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