أمريكا ترصد مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بارز بتنظيم القاعدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، رصد مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن عبدالرحمن المغربي القيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي بواشنطن، "رصدنا مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان عبد الرحمن المغربي".
وأكد بومبيو، مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، محمد المصري، قبل عام.
وأضاف أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشيرًا إلى أن التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى الدولي ركز قيادته داخل طهران.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران، مؤكدا أن هذا التنظيم وطهران يمثلان محور الدمار في العالم.
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