حملة توقيع دولية ضد التمييز الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بشأن لقاح كورونا

أعلن أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة توقيع دولية ضد سياسة "التمييز" الإسرائيلية للضغط على الاحتلال، والمجتمع الدولي لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للفلسطينيين.

وقال "البرغوثي"، إن "حملة توقيع عالمية انطلقت تحت عنوان (طب الابرتهايد) للمطالبة بتوفير اللقاحات السليمة فورا لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني".

وأضاف البرغوثي، أن عشرات الآلاف وقّعوا على الحملة "بمن فيهم أطباء وعلماء ومفكرون وفنانون عالميون مثل جوديث بتلر (فيلسوفة أمريكية) ودانييل بارينبويم (موسيقار عالمي) ونعوم تشومسكي (مفكر ومنظر سياسي أمريكي)".

وأكد البرغوثي أن لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني "تجنّدت في مختلف أرجاء المعمورة، للمشاركة في هذه الحملة، التي ستُسلم لمنظمات دولية وأممية وحكومات مختلفة خاصة في أوروبا".

واعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن "فداحة جريمة التمييز العنصري الإسرائيلي في موضوع توفير اللقاحات، والحماية من جائحة فيروس كورونا الخطيرة، كشف الواقع وحقيقة نظام الأبرتهايد العنصري الإسرائيلي".

وتأتي الحملة في وقت تتضارب تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول المرحلة التي وصلت إليها مساعي وزارة الصحة للحصول على اللقاحات، والمدة المتوقعة لوصوله، رغم الحديث عن عدة اتفاقيات مع شركات مصنعة للقاح.

كما تأتي في وقت جدّد فيه "أمير أوحانا" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تأكيده على قرار سابق بحجب التطعيم عن الأسرى الفلسطينيين.

وتنص المادة 56، من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، على أنه من واجب دولة الاحتلال "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".