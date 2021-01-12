أمريكا تؤكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أبو محمد المصري، قبل عام.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشيرًا إلى أن التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى الدولي ركز قيادته داخل طهران.

ولفت إلى أن القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران، مؤكدا أن هذا التنظيم وطهران يمثلان محور الدمار في العالم.

وأوضح أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء التنظيم أثناء تنقلهم.

وتابع حديثه أن إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة، مؤكدا أن طهران أكبر راع للإرهاب في العالم.