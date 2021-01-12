بومبيو يكشف معلومات خطيرة عن هجمات 11 سبتمبر وعلاقة إيران بتنظيم القاعدة

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن معلومات شديدة الخطورة، حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، وعلاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان.

وقال "بومبيو"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن إيران قدمت دعمًا كبيرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وساعدته في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وأكد "بومبيو"، أن إيران سمحت للتنظيم بأن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية، ومنحت أعضائه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، مضيفًا: "إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة".

وأوضح بومبيو أن إيران باتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى وجود قائد التنظيم، أيمن الظواهري حاليًا في طهران.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة، الذين يعملون حاليًا على الحدود بين إيران والعراق.

وأشار بومبيو إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها عناصر تنظيم القاعدة المتمركزة بإيران.

جاء ذلك، بعدما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت، بأن رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اجتمع ببومبيو في واشنطن وأطلعه عن معلومات سرية تخص علاقة إيران بتنظيم القاعدة.