متواجدون في إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على قيادات بتنظيم القاعدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على اثنين من قادة تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.

وكشف بومبيو في مؤتمر صحفي، عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة، الذين يعملون حاليًا على الحدود بين إيران والعراق.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

وبحسب البيان الذي نشر على موقع الوزراة، فإن العقوبات استهدفت أباتاي محمد وهو مغربي الجنسية ومقيم في إيران، وأحمد إسماعيل فؤاد رسول وهو عراقي الجنسية ومقيم في إيران، وسلطان يوسف حسن.

كما استهدفت العقوبات فؤاد أحمد نوري علي وهو عراقي الجنسية ومقيم في إيران، بالإضافة إلى شريف نعمت حمه رحيم حماه وهو أيضا عراقي مقيم في إيران.