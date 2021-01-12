صادر من الإنتربول.. تحرك جديد بشأن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت

أصدر الإنتربول، اليوم الثلاثاء، "نشرة حمراء" بحق روسيين اثنين وبرتغالي تبين أن لهم صلات بشحنة نترات الأمونيوم وسفينة الموت التي أسفرت عن تفجير مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، تضمنت النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول اسم مالك وقبطان السفينة "روسوس"، وهي السفينة التي حملت 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013.

كما اشتملت على اسم تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت عام 2014 حيث تم تخزين المواد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت محكمة التمييز الجزائية، قرارا بإعادة، ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المحقق العدلي فادي صوّان لاستكمال التحقيقات بعد طلبه بالإعفاء من متابعة سير التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني.

وكان القاضي صوان قد جمّد تحقيقاته قبل نحو شهر بعد طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل تنحيته عن الملف لـ"الارتياب المشروع"، من دون موجبٍ قانوني أو تبريرٍ منطقي.