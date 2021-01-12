إيران ترد على أمريكا بعد اتهامها بدعم تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، على إعلان بومبيو وجود علاقات تجمع إيران بتنظيم القاعدة الإرهابي وتورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر" إن مزاعم بومبيو بعلاقة إيران بالقاعدة خيالية، مشيرًا إلى أن بومبيو ينهي حياته المهنية بشكل مثير للشفقة بمزيد من الأكاذيب التي تثير الحروب.
ودعا ظريف الجميع إلى عدم الانخداع بما قاله بومبيو حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، قائلًا إن مرتكبي العملية لم يأتوا من إيران.
وكان بومبيو صرح في مؤتمر صحفي بواشنطن بأن إيران قدمت دعمًا كبيرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وساعدته في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأكد "بومبيو"، أن إيران سمحت للتنظيم بأن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية، ومنحت أعضاءه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، مضيفًا: "إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة".
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