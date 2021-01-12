إيران ترد على أمريكا بعد اتهامها بدعم تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، على إعلان بومبيو وجود علاقات تجمع إيران بتنظيم القاعدة الإرهابي وتورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر" إن مزاعم بومبيو بعلاقة إيران بالقاعدة خيالية، مشيرًا إلى أن بومبيو ينهي حياته المهنية بشكل مثير للشفقة بمزيد من الأكاذيب التي تثير الحروب.

ودعا ظريف الجميع إلى عدم الانخداع بما قاله بومبيو حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، قائلًا إن مرتكبي العملية لم يأتوا من إيران.