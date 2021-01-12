صفعة لترامب ونتنياهو.. وفاة بارون الكازينوهات شيلدون أديلسون أكبر داعم لإسرائيل والجمهوريين

في أحدث انتكاسة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، توفي رجل الأعمال اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون عن عمر يناهز 87 عاما بعد معاناته من سرطان الغدد الليمفاوية، وهو يعتبر داعم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكبر، والرجل الأكثر إنفاقا على السياسة.

ويعتبر شيلدون الملياردير الشهير وصانع القرارات السياسية، والذي بنى إمبراطورية كازينوهات تمتد من لاس فيجاس إلى الصين وأصبح قوة فريدة في السياسة المحلية والدولية.

وفي وقت سابق، كان شيلدون يصنف كثالث أغنى رجل في العالم، وأعلن إصابته بالسرطان في 2019.

وستقام جنازته في إسرائيل مع حفل تأبين في لاس فيجاس في وقت لاحق.

وقدم شيلدون الكثير من الأموال للحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل تنفيذ تعهداته الموالية لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة والاعتراف بمرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، وعدم التعامل مع المستوطنات بأنها غير شرعية وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ورعاية اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية.

كان أديلسون صاحب صحيفة "إسرائيل اليوم"، كما امتلك أكبر صحيفة متداولة في ولاية نيفادا "لاس فيجاس ريفيو جورنال".

ويعتبر رجل الأعمال اليهودي- الأمريكي شيلدون أديلسون بارون الكازينوهات والقمار في مدينة لاس فيجاس، وأكبر المانحين للحملة الانتخابية لترامب والحزب الجمهوري.

وسارع كل من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ودونالد ترامب إلى نعى إديلسون، ووصفاه بالرجل الوطني.

وقال بوش: "شق شيلدون طريقه للخروج من أحد أحياء بوسطن الصعبة لبناء مشروع ناجح وظف بإخلاص عشرات الآلاف وأمتع الملايين".

أديلسون، ابن لمهاجرين يهود، نشأ مع شقيقين في منزل في بوسطن، وأصبح خلال النصف الثاني من حياته أحد أغنى رجال العالم.

وفي عام 2018، صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية أديلسون في المرتبة 15 على قائمة اثرياء الولايات المتحدة، بثروة تقدر بـ 35.5 مليار دولار.

وخلال حديث له عام 2014 عن صناعة القمار في لاس فيجاس: "إذا كنت تفعل الأشياء بشكل مختلف، فإن النجاح سيتبعك مثل الظل".

وكتبت زوجته ميريام في بيان، اليوم الثلاثاء "لقد كُتب الكثير وقيل عن كيفية ارتقاء شيلدون، ابن المهاجرين الفقراء، إلى قمة النجاح التجاري بفضل قوة العزيمة والعبقرية والإلهام والنزاهة".

وأشارت إلى أنه "كانت قصة نجاح لريادة الأعمال الأمريكية بالكامل. عندما أطلق شيلدون مشروعا جديدا، نظر العالم بترقب، بالنسبة لي، بالنسبة لأبنائه وأحفاده وجحافل الأصدقاء والمعجبين والموظفين والزملاء، لا يمكن الاستغناء عنه نهائيا".

كان يعتبر المانح الجمهوري الأكثر نفوذا في البلاد على مدار السنوات الأخيرة من حياته، وفي بعض الأحيان وضع أرقاما قياسية للمساهمات الفردية خلال دورة انتخابية معينة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه تلقى نبأ وفاة أديلسون "بحزن عميق".

وقال نتنياهو: "جهود شيلدون الهائلة لتعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة وتقوية العلاقة بين إسرائيل والشتات ستبقى في الذاكرة لأجيال".