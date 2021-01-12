شحن جواهر فري فاير 100 جوهرة يومياً بعد تحديث 2021 وابرز الخدع الذكية

فري فاير من أقوى الألعاب خلال هذه الفترة وحققت قبولاً واسعاً من قبل عشاق الألعاب الحماسية وأصبحت لعبة فري فاير تنافس لعبة ببجي بشكل كبير، والجدير بالذكر أن الملايين من اللاعبين يبحثون عن افضل الطرق لشحن جواهر فري فاير وتقوية حساباتهم، ومن خلال هذا التقرير نستعرض حيل جديدة في لعبة فري فاير بالتزامن مع تحديث اللعبة الجديد 2021، حيث يستخدم هذه الحيل الذكية محترفي اللعبة، ونستعرض هذه الخدع السحرية مع عرض الصور الموضحة لذلك.

وضع لغم في فري فاير

أولى هذه الحيل الذكية بالتزامن مع انطلاق تحديث فري فاير الجديد 2021، هو وضع لغم أثناء مطاردة احد الأعداء لك لكي يقضي عليه، وهو بمثابة فخ يقضي على أعدائك بكل سهولة، فعند ملاحقة احد الأعداء لك عليك الدخول في الدائرة الصفراء التي تظهر لك، ومن ثم وضع اللغم وتركه وبالتالي سوف يقوم العدو المطارد لك بالوقوع في الفخ وتنتهي منه.

والجدير بالذكر أنه يمكنك استخدام هذه الخدعة في كافة أنحاء خارطة لعبة فري فاير مما يجعل فرصتك كثيرة لاستخدامها وقت مطاردة العدو لك.

القفز ومفاجأة الخصوم

من خدعات لعبة فري فاير المهمة، هو سرعة الانقضاض على الأعداء من أماكن غير متوقعة، حيث يمكنك الآن القفز الى أعلى المنزل باستخدام الثلوج، حيث يتم رمي ثلجة كبيرة بجوار الحائط ومن ثم القفز عليها والانقضاض على العدو من أماكن غير متوقعة، حيث يكون العدو حريصاً على حماية المداخل كالسلم والأبواب والنوافذ، ولا يتوقع المباغتة من مناطق مرتفعة، كما توضع الصورة.

الحصول على آلاف الجواهر في فري فاير

استراتيجية جمع جواهر فري فاير مجاناً من اللعبة، هى استراتيجية يمكنكم الاعتماد عليها وذلك عن طريق جمع الأشجار، والتي تمكنك من الحصول على ما يقرب من 100 جوهرة يومياً أو اكثر، حيث تبدأ الخطوة الأولى بجمع حوالي 10 أشجار ثم تخبر احد أصدقائك بجمع 10 أشجار وتكوين فريق من 4 أشخاص ليجمع كل منهما 10 أشجار، ليصبح الإجمالي 40 من عدد 4 أصدقاء، ويمكنك الكتابة في التعليقات أو الدخول على منتديات وجروبات لعبة فري فاير للبحث عن أصدقاء لمشاركة الجواهر، وبعد تجميع الأشجار يمكنك الانتقال الى مكان ساحة الانتظار، ثم وضع الأشجار في مكان ساحة الانتظار للحصول على جواهر فري فاير.