نظام جدارة وشروط التقديم على وظائف النيابة العامة في نظام جدارة لعام 1442

طرحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عدد671 وظيفة شاغرة بالنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية وفقا لنظام جدارة، ويعتمد نظام جدارة على نظام الترشيح وفقا للمؤهلات والخبرات والتخصصات التي لدى المقدم على الوظيفة بهذا النظام، وقد تم إطلاق النظام من وزارة الموارد البشرية لتوفير الوظائف للسعوديين ويمكن لك التعرف على كيفية التقديم والتسجيل بنظام جدارة عبر الإنترنت بشكل سهل.

شروط التقديم الوظائف بالنيابة العامة لنظام جدارة

تم طرح عدد 671 وظيفة شاغرة للرجال والنساء حيث يوجد 539 وظيفة للرجال و 132 وظيفة للنساء وذلك وفقا لنظام الترشيح الخاص بنظام جدارة وقد تم تحديد كل الشروط لوظائف جدارة على أن تكون كالآتي:

المتقدم للوظيفة حاملا للجنسية السعودية وقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة من النظام للتقديم على الوظيفة المعلنة.

أن يقوم بالدخول على الاختبارات الخاصة بالوظيفة ويقوم باجتيازها بنجاح.

عليه أن ينجح في اختبار المقابلة الشخصية.

المؤهلات الخارجية يجب أن يكون لها معادلة مقبولة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك للسعوديين المحولين من دول أخر.

أن يكون المتقدم قد كتب بياناته بشكل صحيح وسليم حتى لا يتم رفضه عند عملية التحقق من البيانات والمؤهلات والتخصصات الخاصة بالمتقدم.

المؤهلات التي لها حق التقديم في الوظائف المعلنة

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط والمؤهلات التي لها حق التقديم في النظام كالآتي:

أن يكون المتقدم على الوظيفة من الحاصلين على شهادة من شهادات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة.

أن يكون المتقدم على الوظيفة من الحاصلين على شهادات عليا كالشهادات الجامعية.

أن يكون حاصل على شهادة بكالوريا أو البكالوريوس.

أن يكون من الحاملين لشهادة الماجستير بعد شهادة البكالوريا أو البكالوريوس.

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بعد استيفاء الشروط السابقة يكون من حق المتقدم التقديم على الوظيفة دون أية مشاكل وأن يتم تأهيله لعمليات الترشيح التي تليها مثل الاختبار في المقابلة الشخصية، وحين الانتهاء يكون بإذن الله قد حصل على الوظيفة المقدم لها.

تسري هذه الشروط لكلا المتقدمين سواء كان المتقدم ذكر أو أنثى فالشروط ثابتة كما أنها تتم على جميع الوظائف المطروحة من قبل النظام، وتتم هذه العملية لخفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن بالمملكة العربية السعودية.