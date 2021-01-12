تمويل شخصي بنك سامبا 2021-1442 للمقيمين والسعوديين بدون تحويل راتب

تمويل شخصي بنك سامبا2021-1442 ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لبنك سامبا السعودي لعملاءه، من خلال خدمات الأفراد، حيث يقدم تمويل شخصي بدون تحويل الراتب للسعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما يقدم تمويل عقاري مدعوم لشراء بيت أو قرض تمويلي من اجل شراء بيت الخير من سامبا، كما يمنح تمويل عقاري يصل غلى 3 مليون ريال سعودي، ومن البحث في موقع بنك سامبا نقدم لكم في موقع ثقفني الإخباري شروط الحصول على تمويلات للمقيمين وكذلك للسعوديين، وما هي الشروط المطلوبة، والدخول على الحاسبة الإلكترونية لاحتساب قيمة القرض والقسط الشهري.

تمويل شخصي بنك سامبا 2021- 1442

من البنوك التي تقدم تمويلات وحلول في المملكة العربية السعودية، مثل حلول مصرف الراجحي للقروض الشخصية والتقسيط، وأيضا التمويل العقاري البنك الأهلي، وحلول شراء بيت بنك البلاد، ويمكنكم معرفة الشروط للمقارنة بين افضل المصارف في السعودية، ويمنح سامبا للعملاء حلول تمويلية في حالة الحاجة إلى تمويل سريع للمنتجات الاستهلاكية كالسيارة والأثاث المنزلي، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، أو المصاريف الجامعية، لهذا يقدم بنك samba خيارات التمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أكد ذلك بالموقع الإلكتروني للمصرف، وذلك بوضع منتجات كثيرة للتمويل الشخصي وهي:

تمويل للسعوديين العاملين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، ويصل هذا التمويل إلى مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي

تمويل للمقيمين، وهذا التمويل يتم بحفظ مستحقات نهاي الخدمة ويصل إلى 750 ألف ريال سعودي.

تمويل القادمين الجدد للملكة وهذا تمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي

التمويل الشخصي للمتقاعدين، وخصص لهم تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

كما يوجد كذلك تمويلك الشخصي بدون كلفة أجل وهذا تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي

وتمويل شخصي بدون كلفة اجل لمدة ثلاثة اشهر، ويتضمن تمويل بقيمة 500 ألف ريال سعودي.

تقديم طلب بنك سامبا 1442- 2021

يتم الدخول على موقع بنك سامبا الإلكتروني، ثم الدخول على خانة التمويل الشخصي، وتجد الرابط في الشريط العلوي بالموقع، بجانبه رابط التمويل العقاري والذي وضحنا لكم من الرابط السابق شروط شراء بيت بنك سامبا، ثم الدخول على التمويل الشخصي ومنه تجد كافة انواع التمويل في القائمة الجانبية، ورابط تقديم طلب تمويل شخصي، وكذلك وضعت أيقونة تتضمن شروط وأحكام تمويل الخير الشخصي، وأيضا حاسبة تمويل samba وكل ذلك شرح للخطوات وكيفية التسجيل والذي نوضحه لكم في موقع ثقفني بالخطوات الآن.

خطوات تقديم نموذج التمويل بنك سامبا

وضع مصرف samba الإلكتروني نموذج طلب التمويل الشخصي لكافة منتجات التمويل السابق ذكرها، والذي يتطلب تعبئة بيانات معينة وهي:

البيانات الشخصية (مطلوب تعبئة كل الحقول التي بها النجمة الحمراء * )

) ثم تأكيد البيانات

حاسبة التمويل للمنتجات 1442

وبسهولة يمكن الدخول على رابط حاسبة سامبا للتمويل والتي تتطلب تعبئة البيانات بهذه الصورة

منها بسهولة يمكنك أن تحسب استحقاقك باختيار نوع التمويل المطلوبة شخصي أم عقاري.