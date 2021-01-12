خطوات إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي وذلك للعمال الذين انتهت بالفعل رخص عملهم، ولا يستطيعون مغادرة أراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى من لم يتمكنوا من التجديد حتى الآن، ولذلك كان يتعين على الوزارة، إطلاق آلية إصدار رخص العمل للخروج النهائي إلكترونيًا للتسهيل على الوافدين في المملكة.

إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي

يمكن عمل خروج نهائي من مكتب العمل وعلى من يرغب في إصدار رخصة العمل للخروج النهائي، من خلال مكاتب العمل، اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بزيارة أحد مكاتب العمل بالمملكة العربية السعودية، وطلب الرخصة من أجل الخروج النهائي.

ثم عليك أن تقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وتقوم بسداد قيمة الرسوم أيضًا.

ثم نقوم بالتوجه إلى الجوازات، من أجل مراجعتها، ومن أجل الحصول على تأشيرة الخروج النهائي.

أن يكون العامل ما زال على رأس العمل حتى الآن.

أن تكون رخصته قد انتهت صلاحيتها.

أن يكون العامل تم حسابه على نطاق الكيان.

وعلى المنشأة التي ترغب بالحصول على الخدمة التقديم، ولكن عقب مرور شهر كامل من تاريخ انتهاء الإقامة المتعلقة بالعامل الوافد، أو يتم مرور 120 يوم على الأقل للعمال الجدد.

شروط إصدار رخصة العملاستخراج رخصة العمل للخروج النهائي إلكترونيًا

أما في حالة رغبة العمال الوافدين باستخراج رخصة العمل، من أجل الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية، عن طريق الإنترنت فعليه اتباع الخطوات التالية: