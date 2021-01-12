العراق: عدد السكان يتجاوز 40 مليون نسمة

العراق: عدد السكان يتجاوز 40 مليون نسمةأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية في بيانات لها اليوم الثلاثاء أن "تحديد عدد سكان العراق جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، وفقاً للمعايير الاحصائية العالمية، حيث بلغت نسبة النمو السنوية للسكان في العام 2020 2.6بالمائة".

وأضافت الوزارة أن "عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، 50.5بالمائة من الذكور، و49.5 بالمائة من الإناث".

وأشارت إلى أن "فئة الناشطين اقتصادياً، هم السكان في سن العمل من 15ـ 64 سنة، وكانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، إذ بلغت 56.5بالمائة من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر صفر-14 سنة، التي شكلت 40.4بالمائة من مجموع سكان العراق".

وتابعت أن "نسبة كبار السن 65 سنة فما فوق، كانت هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت مانسبته 3.1بالمائة".