أخبار اليمن : 167 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

167 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 167 خرقاً لقوى العدوان بمحافظة الحديدة، 167 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 167 خرقاً لقوى العدوان بمحافظة الحديدة، وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت زحفاً في حيس وخمس غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا. وأشار إلى أن من بين الخروقات تحليق طائرة حربية في أجواء الدريهمي و10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجاح والفازة والتحيتا والدريهمي. وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 27 خرقاً بقصف مدفعي و119 خرقاً بالأعيرة النارية.

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