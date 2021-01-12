عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين فى إيران

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين فى إيران، مؤكدًا أن طهران منحت لشبكة إرهابية مثل القاعدة مركزًا للعمليات فوق أراضيها.





وبحسب أنباء عاجلة نقلتها شبكة "العربية"، قال بومبيو إن إيران هى أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة، مؤكدًا أن معركة العالم الحر ستتواصل ضد الإرهاب، وأن الوقت حان للتصدى للمحور الذى يربط إيران والقاعدة. ومن جانبها، قالت الخزانة الأمريكية، إن طهران سهلت التواصل بين قادة القاعدة فى أفغانستان وباكستان، لافتة إلى ورود معلومات جديدة حول كيفية قيام إيران بإعطاء مقر عملياتى للتنظيم الإرهابى، معتبرة أن محور إيران القاعدة يشكل تهديدا خطيرا لأمن العالم.

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