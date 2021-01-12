جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، بحسب "سكاى نيوز"، أن طهران سمحت لتنظيم القاعدة أن تقيم قاعدة لها على الأراضى الإيرانية، ومنحت لأعضاء تنظيم القاعدة جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، وباتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة.
وأكد بومبيو، أن القاعدة تعمل على حماية النظام الإيرانى، مشددًا على أن القاعدة أقامت مركزا لقيادتها فى طهران ونواب أيمن الظواهرى موجودون هناك حاليا.
وأعلن "بومبيو"، عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق، مؤكدًا أن إيران هى أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو: إيران هى أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.