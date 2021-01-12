بومبيو: إيران هى أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، بحسب "سكاى نيوز"، أن طهران سمحت لتنظيم القاعدة أن تقيم قاعدة لها على الأراضى الإيرانية، ومنحت لأعضاء تنظيم القاعدة جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، وباتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة.

وأكد بومبيو، أن القاعدة تعمل على حماية النظام الإيرانى، مشددًا على أن القاعدة أقامت مركزا لقيادتها فى طهران ونواب أيمن الظواهرى موجودون هناك حاليا.

وأعلن "بومبيو"، عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق، مؤكدًا أن إيران هى أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة.