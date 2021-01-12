ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة جنوب إفريقيا لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الإقليمية فى ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه تم رصد السلالة المتحورة لدى مريض فى الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، والذى عاد مؤخرا مع أسرته من إقامة مطولة فى جنوب إفريقيا.

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