فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشى إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الزراعة الفرنسية، فى بيان، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أنه يتم إخلاء مزارع الدواجن فى نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التى تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة فى نطاق 20 كيلومترا.

وأشارت إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

يذكر أن تفشى فيروس إنفلونزا الطيور بدأ فى فرنسا أواخر العام الماضى.