الانتربول يعلن أسماء 3 مطلوبين فى قضية انفجار مرفأ بيروت

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، النشرة الحمراء للأشخاص المذكورين، بناء على طلب القضاء اللبنانى، حيث تحقق السلطات اللبنانية فى الانفجار الذى وقع فى العاصمة بيروت جراء تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات فى أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، ما تسبب فى مقتل أكثر من مئتى شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وبحسب "فرانس برس"، تم مصادرة الـ2750 طنًا من نترات الأمونيوم من سفينة "روسوس" التى وصلت إلى مرفأ بيروت فى نوفمبر 2013، بعدما انطلقت من جورجيا وكانت فى طريقها إلى موزمبيق.
وبحسب الوكالة، قال المصدر القضائى إن الانتربول أبلغ المحامى العام التمييزى غسان خورى، الرد على طلبه حول مذكرات التوقيف التى أصدرها المحقق العدلى اللبنانى بحق مالك سفينة "روسوس" إيجور جريشوسكين، وقبطانها بوريس يورى بروكوشيف، والتاجر البرتغالى الجنسية جورج موريرا، "الذى اشترى نترات الأمونيوم".
وبناء عليه، عمم الانتربول "النشرة الحمراء على كل الدول الأعضاء"، طلبًا لإنفاذ القانون وتحديد مكان المتورطين، واعتقالهم مؤقتًا فى انتظار تسليهم أو اتخاذ إجراء قانونى مماثل.
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