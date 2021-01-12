بومبيو: لا يوجد شخص واحد معتدل داخل النظام الإيراني 



قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إنه لا يوجد شخص معتدل داخل النظام الإيراني، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر أن النظام الإيراني مجموعة من أصحاب الإيدلوجية المتطرفة.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم أن قادة إيران يطلقون تهديدات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يوميا.

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