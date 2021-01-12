أمريكا: إيران سمحت للقاعدة وخاطفي طائرات 11 سبتمبر بعبور أراضيها

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ظهور معلومات جديدة حول كيفية قيام إيران بإعطاء مقر عملياتي لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومساعدته في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن طهران سهلت التواصل بين قادة القاعدة في أفغانستان وباكستان، مؤكدة أن محور إيران - القاعدة يشكل تهديد خطير لأمن العالم.
ودعت الخزانة الأمريكية دول العالم إلى التصدي لتنظيم القاعدة وإيران، مشيرة إلى أن إيران سمحت للقاعدة وخاطفي طائرات 11 سبتمر بعبور أراضيها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن فرض عقوبات على اثنين من قادة تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.
وكشف بومبيو في مؤتمر صحفي، عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة، الذين يعملون حاليًا على الحدود بين إيران والعراق.
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