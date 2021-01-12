أمريكا: العقوبات على إيران حرمتها من بيع 2 مليون برميل نفط يوميا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية على إيران ساهمت في خفض الميزانية العسكرية الإيرانية بنسبة 24% للعام الجاري.
وقال بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد استهدفنا أكثر من 1500 شخصية ومؤسسة حرمت النظام الإيراني من 70 مليار دولار كان سيتم استخدامهم لتمويل الإرهاب والصواريخ الباليستية والبرامج النووية".
وأضاف بومبيو أن العقوبات الأمريكية على إيران حرمت طهران من بيع 2 مليون برميل يوميًا في الأسواق، مشيرًا إلى أن قرابة 30 دولة توقفت عن استيراد النفط الإيراني، وسحبت أكثر من 100 شركة كبرى استثماراتها المخططة في إيران.
وتابع: "لقد قلنا الحقيقة بشأن إيران واتخذنا إجراء حيال ذلك. وزارة الخارجية الأمريكية صنفت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، كمنظمة إرهابية أجنبية عام 2019".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من قادة تنظيم القاعدة المتواجدين في إيران وثلاثة من قادة كتائب التنظيم الكردية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، ظهور معلومات جديدة حول كيفية قيام إيران بإعطاء مقر عملياتي لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومساعدته في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن طهران سهلت التواصل بين قادة القاعدة في أفغانستان وباكستان، مؤكدة أن محور إيران - القاعدة يشكل تهديد خطير لأمن العالم.
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