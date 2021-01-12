السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة، لقرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": نُدين بشدة قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ونُجدد رفضنا القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين".