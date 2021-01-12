أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة، لقرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": نُدين بشدة قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ونُجدد رفضنا القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو، أمر بدفع مخططات بناء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة موزعة على عدة مستوطنات فى الضفة الغربية، ردًا على مقتل مستوطنة إسرائيلية و لتوسيع مستوطنات تحيط بمدينة رام الله" كبيت إيل" .
وتضمنت أوامر نتنياهو أن ترفع هذه المخططات فى الجلسة المقبلة لمجلس التخطيط الأعلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.