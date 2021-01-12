ينتمي لـ حزب الله.. إسرائيل تعتقل راعيا لبنانيا اخترق حدودها

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، اعتقال راعي لبناني اخترق الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود.
وقال أدرعي في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "ألقت قوات جيش الدفاع خلال كمين نصب في منطقة جبل روس القبض على راعي لبناني اخترق الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مقصود حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق".
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة إسرائيل.
وأشار إلى أن الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها متعاونة مع حزب الله، حيث يستخدم الأخير رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة القوات الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هذا الراعي قدم مساعدة لمخربي حزب الله بالتسلل داخل اسرائيل في منطقة جبل روس، وذلك مثل المحاولات قبل عدة أشهر وتنفيذ اعتداء.
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