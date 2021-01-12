بيوإنتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة من لقاحهما

ماينتس ـ د ب أ: تعتزم شركة بيوإنتيك الألمانية وشريكتها الأميركية فايزر إنتاج ملياري جرعة من لقاحهما المضاد لكورونا في العام الحالي ولكن بشروط معينة. جاء ذلك من خلال وثائق كُشِف عنها النقاب أمس، حيث بعثت بيوإنتيك بهذه الوثائق إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “إس إي سي”. كانت الشركتان تسعيان إلى إنتاج 3ر1 مليار جرعة حتى الان. وجاء في مستندات الشركة أن شروط زيادة إنتاج الجرعات تتمثل في إدخال تحسينات على أماكن الإنتاج الحالية وزيادة حجمها فضلا عن توافر المزيد من الموردين والشركاء التعاقديين.

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