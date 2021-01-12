إصابة غوريلتين بـ”كورونا” في حديقة حيوان سان دييجو

لوس انجلوس ـ رويترز: قال جافين نيوسو حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية في تحديث عبرالانترنت بخصوص جائحة فيروس كورونا، إنه ثبتت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييجو بكوفيد19 بعد سقوطهما مريضتين وإن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا. وأضاف نيوسوم أنه ما زال يجري تحري مصدر العدوى لتحديد ما إذاكان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.

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